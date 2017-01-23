В Новосибирске улица Ленина станет пешеходной в летние выходные

Новосибирск, , 15:06 — REGNUM Мэрия города Новосибирска вернулась к идее сделать пешеходной улицу Ленина. Вопрос этот обсуждается не первый год. И сегодня, 23 января, на расширенном аппаратном совещании мэр города Анатолий Локоть заявил, что ставит задачу проработать вопрос о создании пешеходной зоны.

«Я неожиданно, может быть, сейчас ставлю задачу… Я ставлю задачу проработать вопрос создания пешеходной зоны в летний период — временной пешеходной зоны, в летний период и только в выходные дни — по улице Ленина в Центральном округе, на участке от площади Ленина до «Красного факела». Подчеркиваю: именно в этот период у нас ослабевает транспортное движение в городе. Полагаю, что при определенной проработке решить эту задачу возможно», — цитирует «Сибкрай» градоначальника.

По мнению Локтя, такое решение является компромиссным и позволит получить первую пешеходную улицу, не ущемляя прав автомобилистов, которых в центре города в выходные дни значительно меньше.

Отметим, что идея создания в центре Новосибирска пешеходной улицы звучит из года в год. И как в любом вопросе, есть как сторонники, так и противники такой инициативы. В 2013 году общественные активисты подсчитали, что за день по улице проходит около 20 тыс. человек и проезжает около 11 тыс. машин. С другой стороны, противники такой инициативы заявляли, что закрытие улицы осложнит непростую дорожную обстановку в центре города. Против создания пешеходной зоны на Ленина выступало и руководство ГИБДД.

Мнения и сегодня остаются полярными. Кто-то с облегчением вздыхает в социальных сетях: «Ну, наконец-то», а кто-то вновь заговорил о «дешевом популизме».