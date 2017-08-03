В России принимают стратегию «ювенальной юстиции»?

Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Представители уральских родительских организаций проводят серию одиночных пикетов против кулуарного принятия национальной стратегии действий в интересах детей. Общественники требуют широкого общественного обсуждения перед принятием столь важного для страны документа, передаёт ИА REGNUM.

Организаторами одиночных пикетов, которые проходят по всей стране выступили представители всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). На Урале одиночные пикеты состоялись в Екатеринбурге у здания правительства Свердловской области и в Кургане.

Родители России требуют отложить разработку и утверждение Плана «десятилетия детства» на 2018 — 2027 годы, пока не будут сделаны выводы из завершившейся в 2017 году «пятилетки» национальной стратегии действий в интересах детей.

Как сообщил активист свердловского отделения РВС Дмитрий Красноухов, итогом принятия предыдущего документа стал разгул ювенальной юстиции в России, в результате чего страна получила десятки тысяч изъятий детей из семей. Он подчеркнул, что и на данный момент новый десятилетний «план детства» представляет собой солянку «из старых и новых ювенальных технологий», которые подаются как «забота об интересах детей и защита их прав». Дмитрий Красноухов сообщил, что именно этот документ пытаются внедрить без широкого общественного обсуждения.

Напомним, что в мае 2017 года президент России подписал указ об объявлении 2018 — 2027 годов в стране «Десятилетием детства», и поручил в трехмесячный срок разработать план мероприятий до 2020 года. В итоге 26 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялось обсуждение подготовленного чиновниками Минсоцзащиты проекта «плана детства».

По мнению специалистов РВС, документ «вобрал» в себя практически все ювенальные «достижения» последних лет, на протяжении которых вектором семейной политики в России «рулила» скопированная с западных «лекал» Национальная стратегия действий в интересах детей от 2012 года. В частности в проекте вновь разработанного плана есть и «телефон доверия» по которому дети могут «пожаловаться на родителей», «секспросвет» с малых лет, и пресловутое «жестокое обращение», которым теперь «ювеналы» именуют элементарное воспитание ребенка родителями. Также в предыдущей пятилетней стратегии целый раздел назывался «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия», что собственно и является внедрением ювенальной юстиции по западному образцу.

Отметим, что с резкой критикой «плана детства» 2018 — 2017 годов выступила сенатор Елена Мизулина. По её мнению в основу документа положена западная концепция идеологии детства, которая ставит под удар институт семьи. Елена Мизулина убеждена, что принятие перед принятием подобный план должен пройти широкое общественное обсуждение.

В свою очередь представители РВС намерены и дальше устраивать акции протеста против принятия новых стратегий в сфере детства без «работы над ошибками» предыдущих.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в России выросло число необоснованных изъятий детей из семей. Зачастую детей отбирают у родителей «за бедность». В итоге в начале 2017 года президент России поручил Министерству труда и социальной политике, уполномоченному по правам детей и Общественной палате РФ проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

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В свою очередь родительские организации России, которые на протяжении многих лет занимаются правозащитной практикой в интересах семей, намерены представить президенту альтернативный доклад о незаконной практике изъятия детей из родных семей в России. Документ носит название «Детство без родителей. Законодательство и практика изъятий детей из российских семей» и как сообщила Елена Мизулина, будет представлен в ближайшее время.

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