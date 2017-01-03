Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей

Москва, , 15:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству труда и социальной защиты, Общественной палате России и уполномоченному по правам ребенка проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. Соответствующее поручение главы государства опубликовано сегодня, 3 января, на официальном сайте Кремля.

«В частности, Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате России и уполномоченному по правам ребёнка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — сказано в поручении президента России.

На своей пресс-конференции в конце минувшего года российский лидер заявил, что выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».