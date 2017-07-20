Правильно избавиться от должно быть просто

Воронеж, , 06:28 — REGNUM Ртутьсодержащие лампы и батарейки — предметы, относящие к I и II классам опасности, — можно найти в каждом доме. Зная об опасности этих отходов, часто слыша про то, что их нельзя выбрасывать в обычный мусор, россияне продолжают так делать. Не из-за безответственности, а из-за отсутствия реальных возможностей сделать иначе. Что мешает создать инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить должную утилизацию опасных отходов, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Общественные организации предлагают вариант решения проблемы. В Воронежской области, например, сейчас обсуждается проект «Экобокс», уже реализуемый в нескольких регионах подмосковными предпринимателями. Согласно проекту, предлагается установить в области 300 (или больше) контейнеров, предназначенных для сбора опасных отходов. Власти области подтвердили свой интерес к проекту, но вот управляющие компании вряд ли проявят энтузиазм, — учитывая их формальное отношение к сбору ртутьсодержащих ламп (они даже не рассказывают жителям, что, по постановлению правительства, обязаны принимать такие лампы) и то, что обслуживание одного контейнера стоит примерно 5000 р. в месяц.

Пока что те 2500 контейнеров, которые функционируют в 12 регионах, являются совершенно недостаточным для страны количеством. Работа полноценной системы сборы и утилизации опасных отходов предполагает установку подобного контейнера на каждой лестничной клетке. Избавиться правильным образом от батарейки не должно быть головоломной задачей. Директор по развитию проекта «Экобокс» указывает на то, что проблема уже давно назрела, однако, кроме общественников, ей никто серьезно не занимался.

Но главное даже — не установка контейнера, а разъяснительная работа, которая бы позволила людям понять необходимость необходимость раздельного сбора мусора и его переработки.

Подробности читайте здесь: Борьба с формализмом: что мешает внедрить раздельный сбор опасных отходов

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