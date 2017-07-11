Анна Кумицкая, , 12:28 — REGNUM Батарейки и ртутьсодержащие лампы, которые есть в каждом доме, относятся к отходам первого и второго класса опасности. О том, что выкидывать их вместе со всем мусором нельзя, знают даже школьники. Но жители продолжают отправлять опасные отходы в обычные мусорные баки. И дело не в незнании или в неготовности класть батарейки и лампы в отдельные контейнеры, а в отсутствии элементарной инфраструктуры, уверены представители общественных организаций. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, как эту проблему можно решить в Воронеже и что этому может помешать.

Маленькие, но опасные

Чаще всего в квартирах обычных горожан можно встретить два предмета, которые относятся к I и II классам опасности: ртутьсодержащие лампы и батарейки. Несмотря на то, что вред вторых давно доказан — при попадании в землю маленькая батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами до 20 квадратных метров почвы, а при попадании в воду до 400 литров воды, — сбор батареек никак не регламентирован.

В этой ситуации регионы выкручиваются, как могут. К примеру, в 2016 году в Воронежской области в очередной раз провели акцию «Декада сбора вторичных материальных ресурсов». Согласно докладу «О состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2016 году», который был подготовлен департаментом природных ресурсов и экологии региона, за десять дней жители области принесли более 12 тысяч батареек, что, конечно, ничтожно мало, но хоть что-то. Батарейки собирают и общественные организации. Но для того, чтобы организовать акцию, НКО нужно договориться со спонсорами, которые заберут батарейки, довезут их до Челябинска, где находится одно из предприятий, утилизирующие батарейки, и заплатят за утилизацию.

Кроме того, сейчас в Воронеже есть несколько компаний, которые имеют право на сбор опасных отходов (для этого нужно получить лицензию). Однако и они иногда делают достаточно долгие перерывы в приеме. Принимают батарейки, например, в библиотеке имени Никитина, управах города, некоторых крупных магазинах. Но совсем недавно появилась информация — в большинстве организаций сбор прекращен. Причиной стало то, что предприятие в Челябинске получает новую лицензию и временно остановило линию по утилизации.

Ситуация со сбором ртутьсодержащих лампочек немного лучше. Согласно постановлению правительства России № 681 от 3 сентября 2010 года, у жителей многоквартирных домов их обязаны принимать управляющие компании. В других случаях этим должны заниматься органы местного самоуправления. Но зачастую жители не знают об этой обязанности УК, а сами компании держат эту информацию чуть ли не в строжайшем секрете.

В 2016 году эксперты ОНФ попытались поднять вопрос об ответственности УК и местных властей и предложили обязать УК вывешивать эту информацию в подъездах, а чиновников — на своих сайтах.

«Обязанность управляющих компаний по информированию жильцов подответственных им домов о порядке сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп необходимо прописать в разрабатываемых правительством РФ правилах обращения с отходами в части осветительных устройств. Эта информация должна размещаться на стендах возле подъездов, где обязательно должны быть указаны места сбора опасных отходов. Госжилинспекция, в свою очередь, должна тщательно следить за тем, как УК работают в этом направлении», — сообщала тогда активист ОНФ из Брянска Светлана Калинина.

Пока же в подъездах так и не появилось информации о том, куда можно принести лампочки.

«Пойди, найди, отнеси»

Получить информацию о том, где можно сдать ртутьсодержащие лампы, достаточно трудно. В некоторых случаях сами представители УК не знают о том, что организация обязана это делать, и честно отвечают, что сбор лампочек не ведется. Так, из девяти управляющих компаний, в которые обратился корреспондент ИА REGNUM, в пяти ответили, что ртутьсодержащие лампы не принимаются. В двух УК сказали, что принимают, и даже назвали адрес, куда можно принести опасные отходы. В одной компании предложили связаться с электриком, еще в одной — попросили позвонить через 10 дней.

По мнению воронежских активистов, проблему усугубляет то, что проверить, ведется ли сбор, а если ведется, то что потом происходит с этими лампами, — достаточно сложно. К этому привел призыв «не кошмарить бизнес». Как итог — компаниям легче не исполнять свои обязательства. В этой ситуации остается один выход: сами жильцы могут написать жалобу, которая может стать основанием для проверки, считают активисты воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики».

«Проверки коммерческих организаций сейчас в принципе не приветствуются, но если будет жалоба, то тогда с разрешения прокуратуры у управляющей компании проверят документацию, узнают, куда передают лампочки, как это делают. Если организация просто накапливает лампочки и куда-то выбрасывает, то понятно, что у них не будет никаких документов. Здесь уже административная ответственность, которая касается и самой организации, и должностных лиц. Жители должны подключаться, потому что УК обязаны это делать, но просто так проверить, как они это делают, очень сложно», — рассказали в НКО.

Обращаться можно напрямую в «Центр экологической политики». Активисты сотрудничают с органами власти и готовы добиваться проверки той или иной УК.

«Должно быть так же удобно, как выбросить мусор»

Между тем другие общественники предлагают свой вариант решения проблемы. Так, сейчас департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области рассматривает проект «Экобокс», который предприниматели из Подмосковья реализуют уже в нескольких регионах.

Проект представили еще в июне 2017 года. Активисты предлагают установить в области не менее 300 специальных контейнеров для сбора опасных отходов. Каждый из них вмещает до 350 ртутных лампочек и три килограмма батареек. Проект обсуждался с руководителем департамента природных ресурсов Александром Карякиным и заместителем председателя правительства Воронежской области Максимом Увайдовым. Причем региональные власти заявили, что проект интересен области.

Но вот управляющим компаниям, которые формально подходят к сбору ламп, идея вряд ли понравится. Для них обслуживание каждого контейнера обойдется примерно в 5 тысяч рублей в месяц. При этом для честных УК установка контейнера — вполне реальное решение проблемы и даже возможность если не сэкономить, то точно зафиксировать эту статью расходов, а для тех компаний, которые никогда не задумывались об этой обязанности, — только лишняя трата денег.

«По постановлению правительства управляющие компании обязаны принимать ртутьсодержащие лампы, — рассказывает директор по развитию проекта «Экобокс» Максим Захаров. — Но управляющие компании об этом не говорят жителям. Почему? Потому что люди уже готовы к раздельному сбору, и если сказать об этой возможности, то люди начнут приносить. Для УК по деньгам это будет космос. Наш проект позволяет эту статью расходов зафиксировать, что очень важно для УК. И делать это не формально, потому что нам все равно, сколько отходов будет накоплено, мы все равно все заберем».

Проект создавался при поддержке Федерального собрания РФ. Сейчас он уже работает в нескольких регионах. Всего установлено 2,5 тысячи контейнеров, но, по словам Максима Захарова, это — капля в море. Для того чтобы появилась система сбора и утилизации опасных отходов, необходимо, чтобы контейнер стоял на каждой мусорной площадке. Правильно избавиться от батареек и ламп должно быть так же удобно, как и выбросить мусор.

«Наша задача создать систему, потому что никто кроме нас этой проблемой серьезно не занимался, а проблема уже давно назрела. Приказать УК никто не может, но есть законодательство, в котором можно указать требования по раздельному сбору мусора. На федеральном уровне у нас есть требование собирать ртутные лампы и отвозить их на утилизацию. Про батарейки ничего не сказано. В Воронеже, насколько я знаю, это не так сильно детализировано, но можно прописать необходимость утилизации батареек», — говорит Максим Захаров.

Важная часть — утилизация батареек, именно ее берут на себя предприниматели. Опасные отходы не надо будет везти в Челябинск, так как производство находится в Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже фактически только начинает внедряться раздельный сбор мусора — на весь миллионный город приходится всего 800 контейнеров для сбора пластика.

В середине мая в городе прошла выставка «Ноль отходов», организованная движением Гринпис. До открытия выставки активисты встретились с представителями воронежского правительства и предложили зафиксировать в региональном законодательстве планы по постоянному увеличению количества контейнеров для раздельного сбора мусора.

Впрочем, как показывает практика, появление контейнера — еще не все, что должно делаться для внедрения культуры раздельного сбора мусора: прежде всего, настаивают активисты, нужна социальная реклама, объясняющая, почему бумагу, пластик и стекло нужно собирать отдельно.