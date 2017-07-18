Неурожай спровоцирует подорожание в Петербурге, а сети еще добавят

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Продукты питания в Санкт-Петербурге будут дорожать в течение оставшихся недель лета и всей осени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 18 июля председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

«Даже не надо выходить из дома и идти до магазина, чтобы понять: цены будут расти, и быстро», — сказал он.

Ранее Минэкономразвития уже заявляло, что нетипично холодная погода в апреле и мае вызвала задержку раннего урожая. Непрекращающиеся дожди в западной и центральной части страны оставляют шанс только холодоустойчивым культурам.

Третьяков замечает, что неурожай станет лишь одной из причин роста цен в северной столице.

«Аграриям надо как-то компенсировать потери, они неизбежно должны повышать цену, для них это естественно. Но растут и тарифы — это другая сторона медали энергетической монополии. При росте тарифов и налогов, а также при неурожае цены необходимо поднимать, просто чтобы не стать банкротом», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Петербург, помимо прочего, называют еще и «мировой столицей сетевой торговли» ввиду свободы действий крупных сетевиков, контролирующих большую часть рынка. В итоге, по разным типам продуктов, наценка торговых сетей может достигать и 30%, и 40% от той стоимости, которую назначают поставщики, утверждает Алексей Третьяков.

«Разговоры о том, что торговых сетей тоже много, бессмысленны. Когда мне говорят, что «Пятерочка» конкурирует с «Каруселью», а мы знаем, что это один и тот же холдинг, мне смешно. К тому же, есть Ассоциация компаний розничной торговли, которая жёстко регулирует их линию поведения. Олигарх с олигархом всегда договорится. Упрощенно говоря, в сетях есть матрица: на входящий продукт за 100 рублей сеть автоматом накидывает еще 30%. И если аграрий будет поставлять уже за 110 рублей, то и наценка будет опять 30%», — замечает Третьяков.

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Разделение Ленобласти и Санкт-Петербурга на два разных субъекта Федерации тоже вредит жителям, с точки зрения ценовой политики, полагает эксперт, так как, на его взгляд, у двух регионов нет взаимных обязательств, а и без того ограниченное количество сельскохозяйственных земель Ленобласти активно выводят под многоэтажное и коттеджное строительство.

«Ожидать снижения цен в ближайшие месяцы не приходится», — убежден Третьяков.

Добавим, согласно данным Петростата, в мае 2017 года по отношению к началу года сильнее всего подорожала морковь — почти на 29%, картофель — на 25%. Свекла стала дороже на 16,3%, репчатый лук — на 11,6%, яблоки — на 8,3%. Зато подешевели чеснок и помидоры — примерно на 10%, виноград — на 4,6%. Кроме того, прирост цен отметили и на мясные консервы, рыбу, творог, молоко, сметану и кисломолочные продукты. Июньские данные пока не обнародованы.

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Напомним, согласно данным социологического исследования, подготовленного для Центробанка в 55 регионах страны, в июне россияне в среднем оценивали годовую инфляцию на уровне 12,4%, причем увеличилось число респондентов, которые говорили об очень сильном росте цен за год: на инфляцию свыше 50% жаловались 2,8% опрошенных, свыше 25% — 19% респондентов. Вероятнее всего, говорится в документе, такая негативная динамика оценок связана с повышенным темпом роста цен на отдельные группы товаров, а именно овощей, фруктов и бензина.