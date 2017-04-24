Путин призвал не допустить монополизма торговых сетей в регионах

Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Долю присутствия федеральных торговых сетей в регионах необходимо ограничить. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании президиума Совета законодателей РФ в Петербурге заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предложение внимательнее отнестись к идее увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25% до 30% считаю абсолютно правильным, иначе у нас наступит полный монополизм, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», — сказал Владимир Путин.

Вместе с тем, глава государства не уверен, необходимо ли вводить правило на ограничение совокупного присутствия федеральных сетей.

«Нужно ли вводить правила, чтобы у федеральных сетей было не более 50% в целом на территории? Нужно посчитать просто, чтобы не нанести ущерба потребителям», — сказал президент.

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Как сообщалось в марте 2017 года, Федеральная антимонопольная служба провела проверку договоров поставки между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров. В результате проверки нарушения антимонопольных правил и законодательства о торговле были выявлены в 69 субъектах РФ.

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