Бастующие латвийские врачи не подписали соглашение с правительством

Рига, , 16:09 — REGNUM Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), рассмотрев предложения премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра здравоохранения Анды Чакши по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, решила не подписывать соглашение с правительством и продолжит забастовку, заявила руководитель ЛАСВ Сармите Вейде, сообщает LETA.

Минздрав сегодня, 17 июля, направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям, в котором призывает уже завтра прийти к соглашению с премьер-министром и министром здравоохранения. Согласно проекту соглашения, премьер-министр Марис Кучинскис и министр здравоохранения Анда Чакша обязуются обеспечить пропорциональное повышение зарплат лечебного персонала, предусмотрев с 1 января 2018 года повышение части зарплат семейных врачей в сумме капитации. Проектом соглашения предусмотрено, что в рамках суммы капитации семейным врачам с 1 января 2018 года устанавливается доплата в размере 150 евро в месяц за выполнение отдельных критериев качества. До 1 января 2018 года семейным врачам дается возможность улучшить их выполнение. Для определения этих критериев предлагается сформировать рабочую группу.

Напомним, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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