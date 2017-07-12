Правительство Латвии не может договориться с бастующими врачами

Рига, , 16:16 — REGNUM Сегодня, 12 июля, во время встречи министра здравоохранения Латвии Анды Чакше, премьер-министра Мариса Кучинскиса и президента Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки, сообщает LETA.

Как заявил премьер-министр, правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос будет передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению. Стороны сумели договориться по всем остальным требованиям семейных врачей, в том числе принято решение на время отложить пересмотр тарифов на медицинские манипуляции.

Напомним, днем ранее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что уступки по этому вопросу будут означать обман других работающих в области здравоохранения, так как нельзя одним увеличивать финансирование в меньшем объеме, а другим в большем только потому, что проходит забастовка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде заявила, что организация не намерена отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать не планирует. Вейде подчеркнула, что предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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