Омбудсмен направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении Антона Мамаева

Москва, , 14:56 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении осуждённого за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, а также попросила ФСИН России ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного, сообщает сайт омбудсмена в четверг.

«Уполномоченный также заявила, что направила в Московский городской суд ходатайство об освобождении Антона Мамаева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена в четверг.

«Кроме того, Татьяна Москалькова обратилась в ФСИН России с просьбой ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного», — добавляется в сообщении.

Москалькова пояснила, что Мамаев является инвалидом первой группы с детства, его заболевания входят в перечень препятствующих отбыванию наказания. Москалькова уточнила, что молодой человек получает всю необходимую медицинскую помощь.

«В беседе со мной Антон Мамаев поблагодарил медицинский персонал больницы и сотрудников ФСИН России за внимательное отношение и созданные условия. Молодой человек находится под постоянным наблюдением врачей, своевременно получает необходимую помощь. Хочу особо отметить бодрость и стойкость духа Антона. Несмотря на сложившуюся ситуацию, он не унывает и верит в справедливость», — сообщила Татьяна Москальковой.

Она также отметила, что находится в постоянном контакте с родителями молодого человека, представителями ФСИН и прокуратуры. Омбудсмен пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы эта сложная ситуация разрешилась как можно быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двадцативосьмилетнего Антона Мамаева, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, суд 30 июня приговорил к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера.

Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО «Матросская тишина», где он провел больше недели. После из СИЗО он был переведен в больницу для обследования.

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