Уполномоченный по правам человека посетила осужденного инвалида Мамаева

Москва, , 21:44 — REGNUM Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила инвалида первой группы Антона Мамаева, осужденного по обвинению в вооружённом разбое, и подтвердила, что продолжит ходатайствовать о его освобождении.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что взяла на контроль дело Антона Мамаева, приговоренного к лишению свободы на 4,5 года по обвинению в разбое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летний Анотн Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, 30 июня был признан судом виновным в вооружённом разбое по делу о похищении мотороллера, ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии.

После оглашения приговора его отправили в следственный изолятор (СИЗО) «Матросская тишина».

По сообщениям правозащитников, Антон Мамаев не может себя обслуживать, при этом в СИЗО нет медперсонала, способного оказывать ему регулярную помощь.

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