Регионы ДФО заняли худшие позиции рейтинга по росту преступности

Хабаровск, , 11:11 — REGNUM Регионы ДФО опустились на нижние строчки национального рейтинга роста преступности. Эксперты полагают, что причинами являются неразвитая экономика, безработица и бедность, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В числе лидеров по количеству преступлений — регионы с тяжелым климатом, неразвитой экономикой, не обеспечивающей полную занятость населения. По данным составителя рейтинга Юрия Корчагина, основанным на материалах МВД РФ, в число лидеров по росту преступности в 2016 году вошли Еврейская автономная область, Амурская область, Сахалинская область.

В ЕАО на каждую тысячу жителей в 2016 году пришлось 20,9 совершенных преступлений. В Амурской области — 23,3. На Сахалине и Курилах — 25,1.

Ненамного лучше показатели у Магаданской области — 20,5 на каждую тысячу человек.

Невероятно — но факт: Приморский край, с его развитой портовой инфраструктурой, масштабными проектами, свободным портом — по уровню преступности почти на одном уровне с Колымой: 20,4 совершенных преступления на каждую тысячу человек в 2016 году. Рядом в рейтинге — Хабаровский край: 20, 3 преступления.

Несколько лучше ситуация на Камчатке — там в 2016 году на тысячу законопослушных граждан пришлось 18,6 совершенных противоправных деяния.

На Чукотке за указанный период было совершено 16,1 преступления на тысячу жителей.

Лучше всего, в процентном соотношении, дела с преступностью обстоят в Якутии — здесь в 2016 году на тысячу жителей пришлось 12, 9 совершенных преступлений.

«Практически во всех регионах большую часть преступлений совершают лица без постоянной работы, без легальных источников дохода. Они прибегают к преступным способам добывания средств на свое существование», — отметили составители рейтинга.

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В регионах ДФО, согласно данным рейтинга преступления совершались, в основном, в связи с тяжелым социальным и экономическим положением жителей. Между тем, в МВД РФ не отметили в 2016 году организованной преступности в регионе. Наибольшее количество преступлений, совершенных организованными преступными группами, совершалось в центральных регионах страны, включая столицу РФ Москву, которая в этой «номинации» лидирует — 21,3% от всех подобных преступлений по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Сахалинская область стала одним из самых пьющих регионов России — регион вошел в первую десятку мрачного рейтинга. В 2016 — 2017 область рухнула сразу в нескольких рейтингах — социально-экономическом и рейтинге инвестиционной привлекательности. Местный бизнес не на шутку встревожен повальным бегством кадров из региона.

В 2016 году старший помощник прокурора свободного порта Ванино в Хабаровском крае Людмила Розыева в интервью ИА REGNUM проанализировала совершенные в районе преступления и пришла к выводу, что потеря работы и постоянного дохода ведет к всплеску преступлений.

«Все насильственные преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Все 100%. Особенно тяжелая ситуация в отдаленных таежных поселках, где нет никакой работы. Самое тревожное, что совершают преступления люди трудоспособного возраста, причем, не закоренелые преступники. Пьют от безнадеги, а протрезвев не могут понять, как они могли совершить преступление», — сказала прокурор.