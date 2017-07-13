Суд отказался перенести первое собрание кредиторов «Татфондбанка»

Казань, , 05:08 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии отклонил ходатайство ООО «СВС-Лидер» и Марата Калимуллина о переносе сроков первого собрания кредиторов банкрота ПАО «Татфондбанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Заявители просили отложить собрание на более поздний срок в связи с тем, что конкурсным управляющим не рассмотрено заявление ООО, а второй заявитель обжалует отказ во включении в реестр. Кроме того, в своём ходатайстве они сослались на то, что подобная ситуация наблюдается ещё у большого числа потенциальных участников собрания. А без включения в реестр участники собрания лишены права голосовать по вопросам повестки.

Отказывая в ходатайстве, суд мотивировал решение тем, что заявители не доказали значительность их требований в общем объёме. Общая сумма требований данных лиц к должнику порядка 31,7 млн рублей. В то время, как в ходе конкурсного производства конкурсному управляющему предъявили требования 12 207 заявителей. По данным судам, на конец апреля обязательства должника по балансу составляют 181 996 914 тыс. рублей, из которых по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 74 344 559 тыс. рублей.

«Суд вправе не откладывать проведение собрания кредиторов, если будет установлено, что остающиеся не рассмотренными требования являются незначительными по размеру и заведомо не могут повлиять на принятие решения собранием кредиторов», — отмечается в определении суда.

Кроме того, в документе отмечено, что подтверждения полномочий на представление интересов иных лиц заявители не предоставили.

Отказ подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональная общественная организация «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» сообщила о своём обращении в Арбитражный суд Татарии с ходатайством о переносе дат первых собраний кредиторов двух банков-банкротов.

Свои действия истцы объяснили тем, что ещё не все кредиторы-клиенты банков получили уведомления о включении или не включении их в реестр требований. По информации Союза, у конкурсного управляющего госкорпорации «Агентства страхования вкладов» на рассмотрении находятся около 15 тыс. заявлений от клиентов обоих банков, а уведомления высланы лишь нескольким десяткам.

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Напомним, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля. ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.