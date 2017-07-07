Кредиторы «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» просят перенести даты собраний

Казань, , 10:35 — REGNUM

Региональная общественная организация «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» обратилась в Арбитражный суд Татарии с ходатайством о переносе дат первых собраний кредиторов двух банков-банкротов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Союзе.

Свои действия истцы объяснили тем, что ещё не все кредиторы-клиенты банков получили уведомления о включении или не включении их в реестр требований. По информации Союза, у конкурсного управляющего госкорпорации «Агентства страхования вкладов» на рассмотрении находятся около 15 тыс. заявлений от клиентов обоих банков, а уведомления высланы лишь нескольким десяткам.

Между тем, в Вахитовском районном суде Казани продолжается рассмотрение исков клиентов «Татфондбанка», требующих вернуть им статус вкладчиков. Следственные органы считают, что работники финансовых организаций участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тыс. вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

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На начало июля в защиту прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк» и ПАО «Интехбанк» прокурором республики подано 246 исков, из которых 227 по делам клиентов ТФБ. На сегодня удовлетворены 98 исков, отказано в 60. По последним прокурор внёс 51 апелляционное представление.

Напомним, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля, а кредиторы «ИнтехБанка» соберутся 14 июля. Сегодня, 7 июля, должно пройти собрание бывших работников «Татфондбанка». На нём они должны избрать своего представителя для участия в деле о банкротстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов. Спустя четыре дня Банк России возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению кредитной организацией. А с 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.12 апреля 2017 года «ИнтехБанк» был признан банкротом.

«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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