Парк «Зарядье» в Москве откроется осенью 2017 года

Москва, , 15:50 — REGNUM Строительство в столичном парке «Зарядье» вышло на финишную прямую. Об этом сегодня, 3 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

«Зарядье» преображается, начинает становиться похожим не на груду бетона, а на парк. Идет активная посадка деревьев и кустарников», — сказал мэр. Всего будет высажено около 800 деревьев и 7 тыс. кустарников.

«Активно ведется строительство «парящего» моста, набережной, филармонии, информационного медиацентра, заповедной пещеры и ряда других объектов, в том числе кафе, ресторана. Первые посетители смогут прийти в парк «Зарядье» осенью 2017 года, — отметил Собянин.

Читайте также: В Москве сносят забор вокруг парка «Зарядье»

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас строители приступили к благоустройству территории зоны отдыха. Начался демонтаж забора с баннерами, который простоял здесь более десяти лет. Открыть «Зарядье» планируется к празднованию 870-летия Москвы.

Напомним, парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Здесь появится четыре природные зоны — лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. В парке «Зарядье» появится нетающая ледяная пещера с тоннелями и арками.

Кроме того, в парке появится «парящий» мост, который может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Мост будет представлять собой вылетную консоль, а 70 метров этой конструкции не будут поддерживаться опорами.