Как в Рио, только на Мойке: Петербург устроил речной карнавал

Санкт-Петербург, , 20:13 — REGNUM Петербург, как известно, город на большой воде. Здесь, в устье Невы, помимо главной реки, множество других рек и каналов. И на гербе Петербурга морской якорь перекрещен с речным.

Поэтому вполне логично, что теперь в Северной столице появился Речной карнавал. Он состоялся 8 июля в рамках Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи.

За неделю на берегах Невы и в акватории рек и каналов организовано более 70 мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной площадкой Речного карнавала стала река Мойка между Марсовым полем и Михайловским садом. На набережной Мойки, на специально оборудованных местах, за карнавалом наблюдали гости и жители города. Для их удобства на больших экранах велась прямая трансляция события.

Специально украшенные к карнавалу суда прошли по Мойке и Фонтанке, через Крюков канал вошли обратно в Мойку, затем по Зимней канавке выходили в Неву.

В конкурсе «Карнавальный теплоход» приняли участие все 18 районов Санкт-Петербурга. Они украсили свои плавсредства и представили творческие программы на суд компетентного жюри, в которое вошли известные деятели Санкт-Петербурга в сфере культуры, туризма и спорта.

Как отмечают городские власти, в Санкт-Петербурге появилась новая традиция — в начале июля проводить Санкт-Петербургскую морскую ассамблею. Этот праздник объединил разные по формату и масштабу события на морскую тему.

«Каждое мероприятие ассамблеи подчеркивает: Петербург — морская столица России!», — заявил на открытии праздника вице-губернатор Александр Говорунов.

Напомним, что в рамках ассамблеи в Петербурге проводится Балтийская яхтенная неделя. Ее гостем стал, в частности, большой парусный бриг Roald Amundsen, на который могут подняться все желающие. Вечером 8 июля в акватории Невы прошел парад более 40 парусных яхт разных классов и типов.

А 9 июля в 22:00 на Неве начнется водно-световое шоу «Вальс парусов» под музыкальное сопровождение.

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Финальным аккордом Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи станет праздничный фейерверк воскресным вечером с борта парусного судна.

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