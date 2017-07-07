Петербург отметит фейерверком финал Морской ассамблеи

Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Красочным фейерверком отметит Санкт-Петербург окончание Морской ассамблеи, в рамках которой в городе с 3 по 9 июля проходят десятки мероприятий, в том числе Балтийская яхтенная неделя и Международный морской фестиваль, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На выходные мы запланировали масштабные мероприятия, основными точками которых станут Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, реки и каналы Петербурга», — рассказал 7 июля глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

Оба выходных дня, 8 и 9 июля, для горожан будут организованы учебные катания на яхтах. Старт — с 10 утра от городского причала на Мытнинской набережной. Предварительно записываться не нужно, необходимо встать в живую очередь на месте.

В субботу, 8 июля, уже в 09:00 от набережной канала Грибоедова стартует колонна сапсерферов — участники в карнавальных костюмах будут грести веслами, стоя на досках для серфинга. В прошлом году в фестивале поучаствовали 500 человек, в этом году Смольный ожидает 1,5 тыс. участников. Кроме того, 9 июля в Петербурге состоится этап Кубка России по этому виду спорта.

В течение дня петербуржцы и туристы смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях на Петропавловской крепости. В 11:45 пришвартованные в акватории Невы у Петропавловки яхты осмотрит губернатор Георгий Полтавченко, после чего даст старт Парусной регаты.

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При этом в 12:15 на Сенатской площади пройдёт торжественная церемония открытия Санкт-Петербургского речного карнавала. В этом году согласно новой концепции каждый из 18 районов города представит себя на отдельном речном пароходе. С 12:30 до 13:00 в акватории Невы от Благовещенского моста до Дворцового моста пройдет парад скоростных и экскурсионно-прогулочных судов. В 13:00 там же речное шоу продолжит получасовой «Вальс буксиров».

В 14:00 у Марсова поля стартует конкурс «Карнавальный теплоход». Прохождение судов-участников по акватории Мойки и Фонтанки продлится до 16:00. В 16:00 для часового показательного выступления по кайтсерфингу на воду выйдут два ведущих российских спортсмена Елена Калинина и Андрей Балякин.

С 17:30 до 18:00 на пляже Петропавловской крепости наградят победителей и участников конкурса «Карнавальный теплоход». С 19:00 до 20:00 в акватории Невы от Дворцового до Троицкого моста горожан ожидает грандиозный парад более 40 парусных яхт разных классов и типов.

9 июля с 11:00 до 18:00 на пляже Петропавловской крепости продолжится фестиваль сапсерфинга.

В 17:00 на Дворцовой площади начнется фестиваль «Невская симфония» и пройдет концерт «Хиты трех столетий», посвященный Дню работника морского и речного флота.

В 19:30 до 22:00 горожане и гости города смогут послушать концертную программу «Невской симфонии» на стрелке Васильевского острова, при этом она будет транслироваться на больших экранах на Дворцовой площади и на пляжах Петропавловки. Концерт будет состоять из трех частей, начнется с джаза, продолжится оперной классикой, в финале выступит всемирно известный скрипач Эдвин Мартон.

С 22:00 до 22:30 в акватории Невы у Петропавловской крепости пройдет традиционный «Вальс буксиров», но на этот раз — с музыкальным сопровождением и разведением Благовещенского моста. Завершится праздник красочным фейерверком в 22:15 в акватории Невы напротив Петропавловской крепости, что ознаменует закрытие Морской ассамблеи.

Добавим, 8 июля в центре Петербурга ограничат движение. С 11:40 до 13:30 будут перекрыты Адмиралтейская набережная и участок Английской набережной до Благовещенского моста, с 12:15 до 13:30 будет закрыт Благовещенский мост.

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