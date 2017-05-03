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Петербург предложил свои поправки к закону Яровой о «группах смерти»

Общество

Городские депутаты предлагают федеральным коллегам тщательней бороться с суицидальными призывами в интернете

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 14:20 — REGNUM  Петербургский парламент предложил ввести уголовную ответственность за распространение в интернете информации о способах совершения самоубийства, сообщает 3 мая корреспондент ИА REGNUM.

Как известно, в Государственной думе рассматриваются два законопроекта, имеющие целью борьбу с вовлечением детей в самоубийства. Проекты стали реакцией на распространение в интернете информации и «игр» с суицидальной тематикой.

Согласно поправкам к проекту федерального закона, внесенным Ириной Яровой, за распространение информации о средствах для суицида или способах его совершения преступника могут лишить свободы на пять лет. При этом наказание может наступить даже в том случае, если жертва не совершила самоубийство.

Если изначальная формулировка статьи 110.2 («Доведение до самоубийства») проекта Яровой гласила, что уголовная ответственность наступает при «организации деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства», то в петербургском варианте предлагается запретить распространение любой информации о том, как совершить суицид.

Кроме того, поправками предусматривается, что доведение до самоубийства может быть совершено группой лиц как по предварительному сговору, так и без него.

Другой поправкой уточняется, что ответственность наступает только в случае, если жертвой преступления стал подросток в возрасте 12−16 лет. В случае, если ребенку не исполнилось 12 лет, действуют более жесткие нормы 105 статьи УК РФ («Убийство»).

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В настоящее время администраторы так называемых «групп смерти» в интернете чувствуют безнаказанность за свои действия, уверен глава комитета Заксобрания Петербурга по законодательству Денис Четырбок.

«Мы своими поправками хотим пресечь вообще любое распространение информации о возможных способах суицида, чтобы все эти «неустановленные лица», которые ведут переписку с детьми, знали, что их ждет суровое наказание за такие сообщения и призывы», — отмечает петербургский парламентарий.

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Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против «групп смерти». Этот закон, наказывающий за склонение к суицидам и за создание «групп смерти» в соцсетях, Госдума, как ожидается, примет в весеннюю сессию, то есть до августа 2017 года.

Законопроект, в частности, дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства. За склонение детей к суициду и организацию так называемых групп смерти в социальных сетях предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Борьба с суицидальной информацией в интернете
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