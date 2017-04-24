Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация

Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Необходимо расширить качество подготовки психологов и переподготовки учителей в связи с чрезвычайной ситуацией с самоубийствами детей и подростков. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как автор закона о защите детей от суицида могу сказать, мы ведь действовали инициативно. К сожалению, наука не предсказала той уже не угрозы, а реальной беды, которая случилась в обществе по склонению детей к суициду. Потому что 720 мальчиков и девочек, которые погибли в прошлом году — чрезвычайная ситуация. Не говоря уже о незавершенных, не доведенных попытках суицида», — сказала Яровая.

«Мы не только сегодня устанавливаем уголовную ответственность для негодяев, которые держат на дистанционном прицеле жизнь детей, и включают этот смертельный хронометр обратного отсчета жизни. Для нас важно их вовремя остановить, действовать на упреждение», — подчеркнула автор инициативы, направленной, в том числе, против так называемых «групп смерти».

Яровая напомнила, что законодатели дают правоохранителям право получать необходимую оперативную информацию еще до блокировки того или иного вредоносного ресурса и начинать оперативные мероприятия. Но усилий силовиков в деле предотвращения детских суицидов недостаточно.

«Мы должны научить ребенка быть внимательным, дать критерий истины, который позволит ему не стать жертвой ловушки, обмана, иллюзии, заблуждения, уговоров. Конечно, основы безопасности жизнедеятельности, конечно, информатика. Вообще странно, что детей подталкивали, чтобы они шли в этот информационный мир, но не дали главного — ориентира безопасности», — отметила Ирина Яровая.

По ее словам, сегодня от Госдумы уже заявлено соответствующее предложение министерству образования и науки, министр полностью поддержала инициативу, и уже разрабатываются изменения в федеральные образовательные стандарты.

«Но у нас есть и другое требование: необходимо расширить и качество и количество подготовки психологов — сегодня острейший дефицит в этом вопросе. Также речь идет о необходимости переподготовки учителей, чтобы они не просто угадывали, а чувствовали и понимали ситуацию зависимости, в которую могут попадать дети», — добавила Ирина Яровая.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против «групп смерти». Этот закон, наказывающий за склонение к суицидам и за создание «групп смерти» в соцсетях, Госдума, как ожидается, примет в весеннюю сессию, то есть до августа 2017 года.

Законопроект, в частности, дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства. За склонение детей к суициду и организацию так называемых «групп смерти» в социальных сетях предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, вопросы по пресечению распространения нелегального контента в интернете решаются Роскомнадзором недостаточно активно.

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