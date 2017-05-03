Спустя месяц после теракта в метро Петербурга в больницах — 13 пострадавших

Санкт-Петербург, , 00:11 — REGNUM Прошел ровно месяц со дня подрыва террористом самодельной бомбы в вагоне поезда петербургского метрополитена. За это время еще не все пострадавшие при теракте люди смогли покинуть больницы Санкт-Петербурга.

По состоянию на вечер 2 мая, в стационарах оставалось 13 пострадавших при взрыве в метро. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. В состоянии средней тяжести находится один человек, в удовлетворительном состоянии — 12 человек. За прошедший со времени теракта месяц на амбулаторное лечение выписано 68 пострадавших.

По данным властей Петербурга, всего в результате апрельского теракта в той или иной степени пострадали 102 человека.

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Напомним, взрыв прогремел в вагоне поезда метрополитена Санкт-Петербурга днем 3 апреля. Взрывное устройство, которое, по версии следствия, привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов, сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, в общей сложности, погибли 15 человек и сам террорист. В тот же день на станции «Площадь Восстания» была обнаружена еще одна бомба. Её удалось обезвредить. По данным следствия, ее также пронес в метро Джалилов.

На данный момент арестованы и находятся под следствием по подозрению в причастности к теракту 10 выходцев из Средней Азии, включая братьев Азимовых, которых обвиняют в непосредственной организации теракта в метро и обеспечении его финансирования со стороны международных экстремистских организаций.

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.

В конце апреля ответственность за теракт в метро Петербурга взяла на себя террористическая группировка «Батальон имама Шамиля» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Якобы, предполагаемый террорист-смертник Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Однако эксперты с большой долей скепсиса оценили эти заявления. По данным СМИ, заказчиком теракта мог быть выходец из Узбекистана или Киргизии, некоторое время живший в Петербурге, а затем примкнувший к террористам в Сирии.

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