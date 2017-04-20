Заказчик теракта в метро Петербурга установлен — глава ФСБ РФ

Ранее в ФСБ РФ заявили, что старший брат организатора теракта Аброра Азимова — Акрам Азимов — обеспечил передачу денег террористам от международных экстремистских организаций

Москва, , 13:17 — REGNUM Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга установлена следователями УФСБ, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Практически установлен. Да, да, установлен»,— сказал Бортников.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что старший брат организатора теракта Аброра Азимова — Акрам Азимов — обеспечил передачу денег террористам от международных экстремистских организаций.

Напомним, 17 апреля сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье Аброра Азимова. На предполагаемого организатора теракта спецслужбы вышли в ходе изучения телефонных звонков террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в результате взрыва погибли 15 человек, включая террориста Акбаржона Джалилова. Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2».

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