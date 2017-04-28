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Кирпичи рассыпались в руках: зачем на Урале разобрали церковь XVIII века

Общество

Для журналистов организовали пресс-тур в Ново-Тихвинский женский монастырь, где идёт восстановление Успенской церкви

Екатеринбург, 28 апреля 2017, 20:15 — REGNUM  Успенская церковь в Ново-Тихвинском женском монастыре (Екатеринбург) была разобрана до фундамента в связи с ветхостью стен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Сегодня, 28 апреля, журналисты смогли побывать на территории монастыря и лично ознакомиться с ходом работ. По словам реставраторов, здание изначально было в аварийном состоянии. На его износ повлияло то, что несколько десятилетий оно использовалось под пищеблок госпиталя, расположенного на улице Декабристов. Стены просто не выдержали постоянной сырости и перепадов температур.

В 2016 году реставраторы признали, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. Наружные кирпичные стены были повреждены на глубину до 30 сантиметров. А состояние кровли и чердачных перекрытий угрожало жизням и здоровью людей. Кирпич местами был таким хрупким, что разрушился от одного лишь прикосновения.

Реставраторы отмечают, что при восстановлении Успенской церкви можно использовать лишь 10% строительного материала. Каждый кирпич отбирался вручную. Фундамент уже укрепили, стены также «отреставрированы по всему периметру».

Исторические формы здания сохранены, заявляют в епархии. А между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, областное управление государственной охраны объектов культурного наследия уже получило от прокуратуры разрешение на внеплановую проверку в монастыре. О нарушениях там пока не говорят, пообещав поделиться своими выводами после проверки.

Градозащитники же считают, что «восстановленная» церковь по сути будет новоделом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церковь была построена в 1782 году. именно с неё началась история монастыря. В 1974 году она была признана объектом культурного наследия федерального значения.

20 апреля градозащитники заявили о сносе церкви.

Также по теме: В Екатеринбурге пропала церковь XVIII века

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале управление по охране памятников проверит законность сноса храма

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