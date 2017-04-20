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В Екатеринбурге пропала церковь XVIII века

Общество
О пропаже Успенской церкви сообщают градозащитники
Успенская церковь к моменту передачи монастырю
Иллюстрация: Http://www.sestry.ru
Успенская церковь к моменту передачи монастырю

Екатеринбург, 20 апреля 2017, 12:43 — REGNUM  В Екатеринбурге новый скандал, связанный с уничтожением объекта культурного наследия. В этот раз градозащитники сообщают о пропаже Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря.

Как заявила на своей странице в Facebook градозащитник Марина Сахарова, церковь была построена в 1782 году. Она являлась объектом культурного наследия федерального значения. Но перед Пасхой её уже не было на месте.

Церковь была построена в 1782 году на средства купца первой гильдии Ивана Хлепетина. Она стала первым зданием Ново-Тихвинского монастыря. На государственную охрану церковь в составе Комплекса зданий монастыря была поставлена 4 декабря 1974 года постановлением Совета Министров РСФСР N 624. До 2011 года здание использовалось 354-м окружным военным клиническим госпиталем, а затем было передано в собственность монастыря.

Это событие находившиеся в обители сёстры приняли с энтузиазмом. «Сейчас монастырю крайне необходимы средства на реставрацию храма, в котором долгие годы располагался пищеблок одного из светских учреждений. Сестры очень надеются, что со временем Успенская церковь вновь станет жемчужиной архитектурного комплекса обители», — говорится на сайте монастыря.

Здание церкви к моменту передачи в ведение епархии нуждалось в реконструкции. Соответствующий проект был одобрен государственной экспертизой в 2015 году.

Теперь здания церкви нет. О заявлениях в прокуратуру и полицию по факту уничтожения объекта культурного наследия федерального значения градозащитники пока не сообщили.

В самой епархии пока не прокомментировали произошедшее.

Отметим, это не единственная утрата старинных объектов. В апреле 2015 года были снесены ворота монастыря. Также за последние 25 лет город потерял десятки других старинных зданий, в том числе и объектов культурного наследия.

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