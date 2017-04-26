Начальник Генштаба рассказал об отношениях России и НАТО

Москва, , 13:43 — REGNUM Отношения Российской Федерации и Североатлантического альянса достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на пленарном заседании VI Московской конференции по международной безопасности.

«Наблюдается ухудшение взаимоотношений между Россией и НАТО. Сегодня они находятся в самой низкой точке с момента окончания «холодной войны», — говорится в заявлении Герасимова, которое обнародовано на сайте Минобороны РФ.

При этом Герасимов добавил, что Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности назвал действия НАТО в Норвегии, Прибалтике, в Арктике и на Балканах демонстрацией силового продвижения в интересах альянса.

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