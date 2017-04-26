Начальник Генштаба рассказал об отношениях России и НАТО
«Ухудшение взаимоотношений между Россией и НАТО»
Москва, 26 апреля 2017, 13:43 — REGNUM Отношения Российской Федерации и Североатлантического альянса достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на пленарном заседании VI Московской конференции по международной безопасности.
«Наблюдается ухудшение взаимоотношений между Россией и НАТО. Сегодня они находятся в самой низкой точке с момента окончания «холодной войны», — говорится в заявлении Герасимова, которое обнародовано на сайте Минобороны РФ.
При этом Герасимов добавил, что Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфронтации.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности назвал действия НАТО в Норвегии, Прибалтике, в Арктике и на Балканах демонстрацией силового продвижения в интересах альянса.
Читайте также: Начинает работу VI Московская конференция по международной безопасности
Читайте также: Министр обороны РФ раскритиковал действия НАТО в Прибалтике и на Балканах
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.