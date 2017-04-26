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Начинает работу VI Московская конференция по международной безопасности

Политика

Главная тема — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века»

Министр обороны России на Московской конференции по международной безопасности
Иллюстрация: Mil.ru
Министр обороны России на Московской конференции по международной безопасности

Москва, 26 апреля 2017, 08:28 — REGNUM  Сегодня, 26 апреля, в Москве начинает работу VI Московская конференция по международной безопасности, сообщается на сайте форума.

Главной темой Московской конференции по международной безопасности станет «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».

Участники форума обсудят вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также руководство международных организаций — ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

В рамках конференции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч со своими коллегами из зарубежных стран.

Справка ИА REGNUM :

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум является авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.

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