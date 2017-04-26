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Мусорный полигон на севере Петербурга закроют до конца года

Общество

Коммунальные отходы будут перенаправлены на новые полигоны в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 12:16 — REGNUM  Полигон коммунальных отходов «Новоселки» в северной части Петербурга прекратит прием непереработанных твердых коммунальных отходов до конца 2017 года. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга с ежегодным отчетом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Работа этого полигона вызывает растущее недовольство горожан, особенно жителей Приморского и Выборгского районов, в которых ведется активное жилищное строительство.

Как предполагается, коммунальные отходы северной части города будут перенаправлены на мусорные полигоны Ленинградской области, конкретные адреса которых будут согласованы с властями соседнего региона.

Полигон «Новоселки» продолжит утилизировать переработанные отходы, пригодные для рекультивации.

Отвечая на вопрос депутата Михаила Амосова («Яблоко»), Георгий Полтавченко уточнил, что вывоз отходов на полигон «Новоселки» может прекратиться уже с осени.

«А всё остальное будем вывозить на два полигона в Ленинградской области, каждый порядка 177 гектар, достаточно ёмкие территории, на которых можно будет обустраивать полигоны», — сказал Полтавченко.

Он также напомнил, что в ближайшее время должны быть определены региональные операторы, которые будут заниматься вывозом и переработкой мусора.

Георгий Полтавченко также сообщил, что в 2016 году в Петербурге ликвидировано 736 несанкционированных свалок, а с учетом муниципального уровня — более 3,5 тысяч.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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