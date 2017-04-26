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Жилищные сертификаты для многодетных в Петербурге возобновят в 2018 году

Общество

В случае поддержки парламента, соцвыплаты модно будет получать уже с 2018 года

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е
К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 11:46 — REGNUM  Правительство Санкт-Петербурга предложило возобновить программу жилищных сертификатов для многодетных семей. С соответствующей инициативой сегодня, 26 апреля, выступил губернатор города Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами петербургского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это социальная выплата, учитывающая разницу между тем, что имеет многодетная семья, и тем, что должно быть ей предоставлено по социальному кодексу Санкт-Петербурга», — сказал Полтавченко.

Добавим, число многодетных семей в Петербурге, состоящих на жилищном учете, продолжает расти. Так, к концу 2016 года, их число возросло до 3594.

Если предложение поддержат депутаты Законодательного собрания, многодетные семьи начнут получать соцвыплаты уже с 2018 года, отметил губернатор.

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Для справки: в Санкт-Петербурге в 2016 году родилось 66 945 младенцев. Прирост рождаемости составил 4% по сравнению с 2015 годом.

Региональная программа маткапитала предполагает, что петербургские семьи при рождении третьего и последующих детей получают из бюджета Петербурга 100 тыс. рублей. По данным Смольного, введение регионального маткапитала в 2012 году привело к тому, что число многодетных семей в Петербурге к 2016 году выросло в 1,9 раза, до 28,3 тысяч.

«До 2018 года мы продлили материнский капитал, и надо думать уже сегодня, чтобы продлевать эту поддержку», — заявлял Полтавченко в феврале 2017 года.

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