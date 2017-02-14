Губернатор Санкт-Петербурга призвал «не сбавлять обороты по рождаемости»

В Петербурге могут продлить действие программы маткапитала после 2018 года

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Срок действия региональной программы материнского капитала в Санкт-Петербурге могут продлить на срок после 2018 года. Проработать эту возможность поручил губернатор Георгий Полтавченко на заседании городского правительства 14 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смольный утвердил отчет за 2016 год о выполнении государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015−2020 годы», в целом Полтавченко одобрил ее выполнение, но обратил внимание подчиненных на несколько аспектов. В частности, по его мнению, необходимо «не сбавлять обороты по рождаемости».

«До 2018 года мы продлили материнский капитал, и надо думать уже сегодня, чтобы продлевать эту поддержку. Прошу Александра Николаевича (Говорунова, вице-губернатора — прим.ред.) подумать о том, чтобы ее продлевать или еще какие-то меры по поддержке начинать закладывать», — сказал Полтавченко.

Для справки: по данным Петростата, в Санкт-Петербурге в 2016 году родилось 66 945 младенцев. Прирост рождаемости составил 4% по сравнению с 2015 годом.

Региональная программа маткапитала предполагает, что петербургские семьи при рождении третьего и последующих детей получают из бюджета Петербурга 100 тыс. рублей. По данным Смольного, введение регионального маткапитала в 2012 году привело к тому, что число многодетных семей в Петербурге к 2016 году выросло в 1,9 раза, до 28,3 тысяч.

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Кроме того, Георгий Полтавченко призвал коллег «дать возможность активным людям принимать участие в экономике города», поощряя их стремление быть полезными обществу, а также предоставить «человеческие условия» людям, которые нуждаются в государственной поддержке. Помимо прочего, речь идет и о создании дополнительных учреждений по уходу за пожилыми гражданами, так как сейчас туда скопилась очередь.

«Нужно, чтобы в 2017—2018 годах полностью ликвидировалась очередь. Прошу вас поискать варианты, которые могут устроить потенциальных инвесторов, чтобы активизировать работу по созданию частных структур. Так мы решим проблему не только пожилых людей, но и их родственников», — сказал губернатор.

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