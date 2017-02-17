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«Белое дело» через суд попытается сохранить доску Колчаку в Петербурге

Общество
Инициаторы установки доски подали апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, требуя отменить демонтаж
Памятная доска Колчаку в Петербурге
Иллюстрация: Beloedelo.ru
Памятная доска Колчаку в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 17:41 — REGNUM  Историко-культурный центр «Белое дело» обжаловал решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга о демонтаже мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля сообщили в центре, ставшем ранее инициатором установки доски.

На данный момент неизвестно, когда может состояться заседание горсуда по рассмотрению апелляции.

Смольнинский райсуд 24 января 2017 года удовлетворил иск о признании незаконным постановления правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку и постановил демонтировать табличку с фасада дома №3 по Большой Зелениной улице. Комитет по культуре, выступавший третьим лицом в процессе, оспаривать это решение не намерен. Однако в комитете говорили, что выполнят решение о демонтаже только по завершении всех судебных процедур.

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Накануне «Белое дело» также обратилось с открытым письмом к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. «По имеющимся сведениям, юридическому комитету и комитету по культуре дано устное указание не обжаловать указанное решение суда», — говорится в обращении, в связи с чем координаторы центра просят градоначальника «дополнительно изучить вопрос» и принять другое решение.

В частности, они указывают, что отказ от обжалования Смольным решения, признавшего незаконным акт правительства Петербурга об установке доски Колчаку, фактически является признанием незаконности действий властей и «бросает незаслуженную тень» на Смольный и на профессионализм всех чиновников, включая самого губернатора.

«Белое дело» напоминает, что в суде представители Смольного возражали против удовлетворения иска о демонтаже доски и объясняли суду законность установки. «Изменилась ли эта позиция правительства Санкт-Петербурга? По каким причинам? Колчак является выдающимся русским офицером и исследователем. Именно в этом его качестве и была установлена мемориальная доска. Изменилась ли со стороны правительства Петербурга оценка этой деятельности Колчака?» — интересуются у губернатора активисты «Белого дела».

Они настаивают, что целью установки доски было не восхвалять Колчака, а информировать граждан, что в этом доме жил адмирал, если же у Смольного появились данные о других местах обитания этой исторической личности, то правительству города стоит ими поделиться.

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Напомним, памятную табличку адмиралу повесили 16 ноября 2016 года по инициативе «Белого дела». Вскоре несколько общественных объединений выступили против появления такой таблички, в Смольнинский суд было подано пять исков, в которых заявители называли Колчака «военным преступником времен Гражданской войны» и считают, что, согласовав появление доски, власти Петербурга безосновательно реабилитировали Колчака. При этом официальной реабилитации Колчака судебными органами СССР и РФ не было.

Представитель ответчика заявляла, что в законодательстве не существует такого положения, как «реабилитация путем появления мемориальной доски». Кроме того, представитель «Белого дела» на суде подчеркивал: Иркутский военно-революционный комитет, приговоривший Колчака в 1920 году к расстрелу, не являлся судебным органом, так что его решения не имеют юридического веса, и адмирала нет нужды «реабилитировать», к тому же, отсутствие или наличие реабилитации как таковой, согласно российскому законодательству, не является препятствием к установке мемориальных табличек.

Добавим, что со времени установки доски ее несколько раз заливали черной краской противники увековечивания памяти адмирала. Каждый раз очищали доску от краски.

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