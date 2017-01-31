Доску Колчаку в Петербурге не будут снимать до окончательного решения суда

Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге демонтируют только после завершения всех судебных разбирательств вокруг законности ее появления. Об этом сегодня, 31 января, после заседания правительства Санкт-Петербурга заявил журналистам глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятную табличку адмиралу повесили 16 ноября 2016 года на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице. Инициатором ее появления стал историко-культурный центр «Белое дело». Затем несколько общественных объединений выступили против появления этой таблички, в Смольнинский районный суд было подано пять исков с требованием снять доску, их объединили в одно производство.

24 января суд удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. Инициаторы установки доски высказали намерение обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

«Оно (решение суда) действительно может быть обжаловано… Там принято решение, что Колчак не достоин по ряду признаков. Но при этом стоят памятники ему, его память определенным образом увековечена в других городах России. Поэтому надо смотреть, насколько обосновано это решение… Мы рассчитываем, что инициатива (об обжаловании решения суда) все-таки будет за юркомитетом как органом, представляющим правительство Санкт-Петербурга», — сказал Сухенко.

Чиновник подчеркнул, что до окончательного юридического решения доску не будут демонтировать. «Должно вступить в силу судебное решение. Еще предусмотрено обжалование. Пока нужно разобраться… Мы же с вами понимаем, что для какой-то части наших сограждан Колчак — это человек, много сделавший для России, а для какой-то — лидер, в общем-то, белого движения, в значительной степени инициированного и финансировавшегося из-за рубежа. К сожалению, это одна из противоречивых фигур нашей истории», — признал Сухенко.

Он отметил, что комитет по культуре не получал указаний о демонтаже доски. «Я считаю, что должны быть соответствующим образом осуществлены все юридические процедуры. Потому что в свое время решение было принято законно. Выпускалось распоряжение правительства. Более чем уверен, что были осуществлены все юридические экспертизы, и считаю, что на достаточных правовых основаниях принималось решение об установке доски. Но то, что сейчас возник такой казус, надо еще раз всё проверить и принимать решение», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заявители, выступающие за демонтаж мемориальной доски, считают Колчака «военным преступником времен Гражданской войны» и полагают, что, согласовав появление доски, власти Петербурга, превысив свои полномочия, реабилитировали Колчака.

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