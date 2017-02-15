Всё больше финнов не знают, хотят ли они в НАТО

Хельсинки, , 11:36 — REGNUM Граждане Финляндии стали менее уверены в своем отношении к НАТО. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на результаты опроса компании Taloustutkimus.

28% респондентов не смогли ответить, следует ли Финляндии вступить в альянс. Для сравнения: в 2014 году неуверенных в своем отношении к НАТО финнов было 16%. За присоединение Финляндии к НАТО выступает 21% опрошенных. В то же время число противников членства в военном альянсе выросло до 51%.

Отмечается, что в опросе приняли участие более тысячи жителей Финляндии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, финские власти неоднократно заявляли о том, что страна не намерена вступать в НАТО, но такая возможность у Хельсинки сохраняется.

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