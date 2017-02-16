В Якутии не до конца понимают, как решать экологические проблемы и где на это брать деньги

Якутск, , 09:15 — REGNUM В Якутии предлагают условно разделить экологические проблемы на финансово затратные, бесплатные, закоренелые и неизбежные в будущем. С такой инициативой выступил председатель общественного движения «Сир» Иван Степанов, который уверен, что работу по решению экологических проблем нужно вести поступательно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе госсобрания Якутии.

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Он считает, что работе в этом направлении должно помочь и обучение населения экологической грамотности.

«Каждый якутянин по духу близок к природе, от мала до велика мы чтим неписаные законы природы, считаем себя достаточно подкованными в вопросах экологии. Однако нам бы следовало подучиться экологической грамотности, чтобы не мешаться, а наоборот, конструктивно помогать власти в вопросах обеспечения экологической безопасности в республике и даже, возможно, развитию промышленности без ущерба для коренного населения», — уверен Иван Степанов.

Глава Жарханского наслега Нюрбинского района Александр Иванов считает, что решению экологических проблем также мешает несовершенство закона о местном самоуправлении.

«Главы сегодня не имеют полномочий по экологическому контролю, — отметил он. — Я уполномочен собрать и вывести мусор, куда, закон не прописывает. В моем наслеге место свалки «ушло» под строящуюся федеральную трассу. Подобрать себе новое место я как глава наслега не в состоянии. Ни один надзорный орган не дает мне лицензию, мотивируя тем, что я не имею на то соответствующих полномочий. Но в то же время из-за отсутствия надлежащей свалки на нас налагают штраф в размере трех миллионов рублей. Вот как быть в такой ситуации?»

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Как сообщало ИА REGNUM, Год экологии стал для Якутии, с одной стороны, большой проблемой, с другой — хоть и трудным, но путём её решения. Осложняется ситуация не только тем, что вступивший в силу закон не учитывает специфики Севера, но и наличием в республики массы экологических проблем. Депутаты Якутии не представляют, как исполнить в республике новые требования федерального законодательства по утилизации отходов, где найти на это 18 миллиардов рублей и кто согласится стать региональным оператором в огромном малонаселённом регионе с суровыми климатическими условиями.

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