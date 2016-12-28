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К Году экологии готовы: Якутия запланировала 53 мероприятия

Общество
Министр охраны природы республики: «Предстоит большая работа с природопользователями»

Якутск, 28 Декабря 2016, 09:25 — REGNUM  В рамках года экологии в Якутии будет ликвидировано хвостохранилище Куларской ЗИФ и очищена от накопленного металлолома территория в посёлке Тикси. Всего в планах республики на год экологии 53 мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства охраны природы.

«Республика активно включилась в работу по подготовке и проведению Года на территории региона, — пояснил глава ведомства Сахамин Афанасьев. — Экологические проблемы, которые обозначил президент, являются первостепенными, и мы в своей дальнейшей деятельности должны руководствоваться этими задачами».

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По словам главы природоохранного ведомства республики, на уровне правительства Якутии создан оргкомитет, в который вошли представители органов исполнительной власти, науки, предприятий и общественности, утвержден план из 53 мероприятий, которые распределены по 9 крупным разделам. «Все эти мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности на территории Якутии», — отметил министр.

По его словам, вопрос обращения с отходами в Якутии стоит остро. «На сегодняшний день ряд крупных промышленных предприятий действующих на территории республики реализуют свои программы по охране окружающей среды. Но и есть те, которые вопросам экологии не уделяют должного внимания. В связи с этим, в 2017 году предстоит большая работа с природопользователями и муниципальными образованиями по подготовке целевых программ в области охраны окружающей среды. Год экологии и ООПТ требует от нас всех объединения усилий, сил и средств», — подчеркнул Сахамин Афанасьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая 27 декабря на заседании Госсовета, президент РФ Владимир Путин призвал кардинально снизить объем выбросов в атмосферу, почву и водоемы за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения новейших технологий.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.

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