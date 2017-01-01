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Якутия на пороге Года экологии: «Предстоит большая работа»

Общество
Решить в одночасье годами накопившиеся проблемы вряд ли получится, но начало пути будет положено
Экология
Antranias
Экология

Якутск, 1 Января 2017, 10:31 — REGNUM  Наступивший Год экологии стал для Якутии с одной стороны большой проблемой, с другой — хоть и трудным, но путём её решения. Осложняется ситуация не только тем, что вступивший в силу закон не учитывает специфики Севера, но и наличием в республики массы экологических проблем. Радует то, что в течение года, проходящего под эгидой заботы об окружающей среде, ситуация в республике кардинально изменится. О том, с какими проблемами Якутия вступила в год экологии — в обзоре ИА REGNUM.

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Исполнить требования нового закона «Об отходах производства и потребления» региону будет действительно нелегко из-за северной специфики. В республике очень много сёл, расположенных на большой расстоянии друг от друга, поэтому найти регионального оператора в Якутии будет нелегко, опасаются депутаты. Кто предполагается для огромного масштаба работы? Какое предприятие возьмётся? Идёт ли предварительная работа? Сейчас даже методики нет, а уже через 1,5 месяца — 28 декабря 2016 года — должен состояться конкурс по определению регионального оператора», — недоумевал вице-спикер республиканского парламента Анатолий Добрянцев.

Другая проблема: в сёлах нет ни организаций, занимающихся вывозом отходов (население утилизирует их самостоятельно), ни тем более адаптированных мусорных полигонов. В исполнение нового закона их придётся создать 434, и стоить это будет недёшево — порядка 17 млрд рублей. Ещё 2,2 миллиарда рублей, как предполагается, придётся потратить на создание станций термического обезвреживания отходов и 176 миллионов рублей — на пункты их сжигания.

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Утилизация металлолома в арктических и северных районах Якутии — тоже наболевший вопрос. По расчётам министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева, для полной очистки Арктики от металлолома требуется 62 миллиарда рублей, а объёмы накопления лома цветного и черного металлов составляют порядка 5 миллионов тонн в 150 точках накопления. Источник финансирования утилизации пока не изыскан, включение мероприятий по очистке от металлолома в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014−2025 годы» не отработано.

На обсуждении нового мусорного закона выяснилось также, что в республике не решён вопрос утилизации медицинских отходов. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Якутии Натальи Борисовой, медицинские учреждения, особенно в сельских поселениях, не обеспечены инсинераторами. Сжигание биологических отходов производится не на специально отведённых и оборудованных площадках, а примитивным способом, путём их сжигания с использованием отработанных автомобильных шин.

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Помимо этого, в Якутии всего три организации по переработке ртутьсодержащих ламп и приборов, и находятся они в Якутске и Алдане. Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие производства в республике отсутствуют. Отходы 1-го и 2-го класса опасности — ртутьсодержащие лампы, приборы, аккумуляторы, батарейки, отработанные масла, химикаты и прочие — не обезвреживаются и захораниваются на полигонах вместе с другими видами отходов в нарушение законодательства в сфере экологии.

У депутатов республики есть опасения, что необходимость решения всех этих проблем может стать причиной ощутимого роста тарифов на вывоз мусора. По мнению директора республиканского МУП «Жилкомсервис» Андрея Лебедева, платить за мусор жителям республики придётся больше в 20 раз.

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Председатель профильного комитета парламента Якутии Владимир Прокопьев сделал вывод, что Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» является прогрессивным и в целом позитивным, но имеет ряд недостатков, так как не учитывает региональные особенности.

Тем не менее, республика над улучшением экологической ситуации работать будет. В рамках Года экологии в Якутии будет ликвидировано хвостохранилище Куларской ЗИФ и очищена от накопленного металлолома территория в посёлке Тикси. Всего в планах республики на год экологии 53 мероприятия. На уровне правительства Якутии создан оргкомитет, в который вошли представители органов исполнительной власти, науки, предприятий и общественности.

«На сегодняшний день ряд крупных промышленных предприятий действующих на территории республики реализуют свои программы по охране окружающей среды. Но и есть те, которые вопросам экологии не уделяют должного внимания. В связи с этим, в 2017 году предстоит большая работа с природопользователями и муниципальными образованиями по подготовке целевых программ в области охраны окружающей среды. Год экологии и ООПТ требует от нас всех объединения усилий, сил и средств», — подчеркнул министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

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