Он убит подо Ржевом: В Чечне захоронили останки бойца Красной Армии

Грозный, , 12:24 — REGNUM В Чечне состоялось захоронение останков бойца Красной Армии Усама Сатуева. Погибшего в годы Великой Отечественной войны уроженца Чечни нашли поисковики в Тверской области. Останки бойца они обнаружили в прошлом году на месте, где проходили бои по городом Ржевом. Вместе с другими несколькими сотнями солдат Усман Сатуев остался на поле боя, попав под бомбежку, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

В момент гибели рядовому из Чечни было 25 лет. Его опознали по именной серебряной ложке. При погибшем также были найдены штык-нож и значок «Готов к труду и обороне» 1 степени.

Боец Сатуев был похоронен по мусульманскому обряду на родовом кладбище в родном селе Шали. Из семьи солдата на фронт ушли девять человек, живыми вернулись только двое. Семеро пропали без вести. Из них за 70 лет, которые прошли после войны, пока найден только Усама.

За работу, которую проделали поисковики, прибывшие для передачи останков в Чечню, глава региона отметил их благодарственными письмами.

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В Чечне перезахоронили останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Как сообщало ИА REGNUM, и в самой Чечне поисковики из чеченского отделения Российского военно-патриотического общества и участники «Вахты памяти» из Москвы, Смоленской и Белгородской областей не раз находили захоронения бойцов Красной Армии, погибших в боях за Северный Кавказ. За годы проведения поисковых работ в Чечне были найдены останки 154 красноармейцев. Все они были с соблюдением воинских почестей перезахоронены на мемориальном кладбище в станице Рубежной.

В 2014 году в станице Ищерской Наурского района прошла церемония захоронения останков 82 безымянных бойцов, в 2015 году 39 красноармейцев захоронили в Надтеречном районе Чечни.