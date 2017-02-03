Финансирование охраны окружающей среды на Сахалине урезали в восемь раз

Вместо запланированных ранее 786 миллионов рублей на экологию потратят чуть больше 100 миллионов

Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM Депутаты Сахалинской областной думы приняли решение, согласно которому на охрану окружающей среды островного региона, а также на мероприятия по воспроизводству и использованию природных биоресурсов будет потрачено в восемь раз меньше бюджетных средств, чем планировалось изначально, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалина Максим Фархутдинов объяснил уменьшением расходной части бюджета.

В результате «урезания» программы в Год экологии на Сахалине продолжат мероприятия по охране атмосферного воздуха, а также информационно-просветительскую работу по экологической тематике, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

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Между тем сворачивать такие аспекты экологической программы, как, например, строительство специализированных объектов по обращению с бытовыми отходами, не планируется. Однако строить их, по словам министра, областные власти намерены за счет привлечения внебюджетных средств.

Между тем поводов для пессимизма в министерстве не видят. Часть программы будет профинансирована частными инвесторами в рамках Года экологии. В ведомстве полагают, что, несмотря на уменьшение финансирования, программа полностью отвечает поставленным целям и задачам.

ИА REGNUM сообщало, что дальневосточные экологи полагают, что быстро достичь баланса между экономикой и экологией вряд ли удастся. В частности, якутские эксперты полагают, что сегодня общество скорее воспринимает природу как источник необходимых ресурсов и не видит глобальных изменений, которые в ней происходят из-за вмешательства человека. По мнению ученых, и экономика, и экология должны быть равноправными инструментами развития общества.