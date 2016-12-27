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Экологические запросы граждан не останутся без внимания – Иванов

Экономика
Гражданские экологические инициативы будут всесторонне поддерживаться
Экология
Antranias
Экология

Москва, 27 Декабря 2016, 15:48 — REGNUM  Ни один из экологических вопросов, который тревожит граждан России, а тревожат они очень серьезно, не останется без внимания комитета Года экологии. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

«Гражданские экологические инициативы мы будем всесторонне поддерживать и, собственно, уже начали поддерживать — в лице Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, общероссийского движения школьников, различных волонтерских организаций», — сказал Иванов.

«Хотелось бы, чтобы губернаторы также оказывали всестороннюю поддержку таким волонтерским движениям — без них экологическую ситуацию мы — чиновники — никогда не улучшим, нам надо максимально привлекать гражданское общество», — отметил Иванов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, посвященного вопросам экологического развития страны, поручил спецпредставитель президента РФ по экологии Сергею Иванову взять под свой патронат экологические проекты Русского географического общества (РГО) и волонтеров.

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