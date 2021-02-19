Минск, , 15:48 — REGNUM Находящаяся в следственном изоляторе Белоруссии оппозиционерка Мария Колесникова осталась без защитницы — адвоката Людмилу Казак лишили лицензии. Министерство юстиции постсоветской республики не комментирует ситуацию.

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Мария Колесникова оказалась в следственном изоляторе после того, как неустановленные лица её похитили в центре Минска (неподалёку от администрации президента) и попытались насильственно депортировать на Украину. Колесникова по пути к украинской погранзаставе порвала свой паспорт, выбралась из автомобиля с оппозиционерами и пешком вернулась к белорусскому погранпереходу, где её арестовали и поместили в СИЗО.

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Мария Колесникова участвовала в президентской кампании 2020 года — была координатором избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико (также арестован и вместе с сыном содержится в СИЗО). Он также была принята в президиум оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии».

Людмила Казак — уже второй адвокат, который не сможет защищать Марию Колесникову из-за лишения лицензии. Ранее белорусские органы посчитали, что Александр Пыльченко не достоин защищать законные права и интересы оппозиционеров.

Подробности в публикации: Минюст Белоруссии лишил лицензии адвоката оппозиционеров