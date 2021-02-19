Иерусалим, , 08:08 — REGNUM Правительство Израиля до 6 марта продлило запрет на въезд и выезд из Израиля, который был введён на период с 26 января до 20 февраля. Об этом 19 февраля сообщает канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху.

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«В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление действующих в настоящее время ограничений на въезд в Израиль и выезд из Израиля ещё на 14 дней, до 6 марта 2021 года», — говорится в заявлении.

Напомним, что первый этап смягчения введённого с 8 января тотального карантина начался в Израиле 7 февраля. В числе послаблений — отмена запрета без уважительной причины удаляться от своего места жительства более чем на один километр. Также были открыты заповедники и национальные парки, предприятиям общественного питания разрешили работать навынос.

С 21 февраля в стране должна начаться вторая фаза смягчения карантинных мер — заработают торговые центры, рынки, магазины, музеи и библиотеки. Спортивные залы и культурные мероприятия разрешат посещать жителям, прошедшим вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, главный правительственный эксперт по коронавирусу профессор Нахман Аш 12 февраля заявил, что Израиль должен начать возобновление работы крупных секторов страны через 11 дней.

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