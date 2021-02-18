Луганск, , 22:18 — REGNUM Возгорание танка ВСУ в непосредственной близости от жилых домов произошло из-за нетрезвого состояния украинских боевиков, готовивших технику к проверке, сообщил 18 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что в зоне проведения так называемой операции объединённых сил украинские командование проводит проверки, которые «негативно сказались на уровне морально-психологического состояния солдат и вызвали беспорядки в подразделениях бригады».

Так, 17 февраля после двухсуточного приведения боевой техники в «парадный вид» — без сна и на холоде — комбат «разрешал подчинеённым греться спиртом». В итоге в одном из танков прогорел предпусковой подогреватель двигателя. Когда танк запустили, загорелось боевое отделения, выгорели все пороховые заряды и всё оборудование.

Филипоненко «Наводчик, находившийся в башне в момент возгорания танка, получил множественные ожоги. Боевикам чудом удалось потушить танк и избежать жертв среди мирного населения, неизбежных в случае детонации боекомплекта».

Комбат, пытаясь скрыть этот факт, поставил к утру задачу «восстановить танк», чтобы «внешне он не отличался от остальных». Ради этого ещё три других боевые машины были выведены из строя из-за снятия с них приборов и устройств для установки на выгоревший танк.

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Добавим, что два дня назад, 18 февраля, в зоне боевых действий на границе с ЛНР служащий ВСУ лишился руки при изготовлении самодельного взрывного устройства для его последующей установки на беспилотник.

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