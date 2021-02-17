Луганск, , 20:14 — REGNUM Одну из бригад ВСУ в зоне так называемой операции объединённых сил решено заменить после проверки, которая выявила «ряд вопиющих недостатков», сообщил 17 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам представителя ЛНР, украинское командование решило срочно заменить 26-ю бригаду ВСУ на 40-у отдельную артиллерийскую бригаду. Он рассказал о том, какие были выявлены нарушения в рядах воюющих.

Филипоненко «Боевики бригады напрочь забыли о том, что такое воинская дисциплина, превратив расположение бригады в склад металлолома, как в прямом, так и в переносном смысле».

Комиссия ВСУ обнаружила, что более 72% техники бригады неисправно. Кроме того, боевики организовали склады металлолома прямо на приусадебных участках домов, в которых они квартировали. Металлолом они готовили на продажу.

Филипоненко «В течение суток 24 боевика прибыли в подразделение в состоянии алкогольного опьянения. Членами комиссии также были выявлены многочисленные следы побоев у 11 военнослужащих, полученные в результате регулярных конфликтов в состоянии алкогольного опьянения».

Ещё одним нарушением, выявленным комиссией, являются многочисленные тайники с наркотиками: их найдено 46. Кроме того, экспресс-тест показал положительный результат на наличие в крови наркотических веществ у 64% личного состава бригады, включая её командира Андраника Гаспаряна.

Ростиславом Дубовым, который организовал куплю-продажу металлолома и ГСМ, а также при помощи Гаспаряна контролировал наркотрафик на севере Луганской области». Филипоненко «В ходе разбирательства стало известно, что комбриг поддерживает дружественные отношения с руководителем Северодонецкого районого совета, который организовал куплю-продажу металлолома и ГСМ, а также при помощи Гаспаряна контролировал наркотрафик на севере Луганской области».

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Добавим, что употребление наркотиков и алкоголя украинскими боевиками в зоне боевых действий на границе с Донбассом — обыкновенное явление. Наблюдаются также случаи незаконной торговли оружием и дезертирства.

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