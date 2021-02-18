Париж, , 20:37 — REGNUM Депутаты Национального собрания Франции предложили выделить дополнительную финансовую помощь молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает France Info.

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Депутаты нижней палаты парламента, Национального собрания, от Социалистической партии Франции Херве Солиньяк и Бори Валло вынесли на рассмотрение коллег законопроект «Индивидуальная помощь по дееспособности», предполагающий индивидуальные выплаты в размере 5 000 евро лицам старше 18 лет.

В своем выступлении депутаты уточнили, что за время пандемии доходы молодых людей, живущих во Франции, упали на 5−10%. По их мнению, нужно «как можно скорее» «помочь тем, кто больше всех нуждается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон представил на своей официальной странице в социальной сети Twitter новую стратегию страны по борьбе с киберпреступлениями.

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