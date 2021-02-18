Москва, , 20:07 — REGNUM Итоги переговоров в астанинском формате, состоявшихся накануне, 17 февраля, в Сочи, обсудили российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на встрече в Москве 18 февраля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Обсуждалась тема международного урегулирования ситуации в Сирии: положение дел «на земле», вопросы оказания гуманитарной помощи сирийцам, а также вопрос работы Конституционного комитета в Женеве.

«С российской стороны была выражена поддержка призыву Генсекретаря ООН о смягчении на фоне пандемии коронавируса односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН, в том числе против Сирии», — сообщили в МИД РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная встреча в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) по Сирии состоялась накануне, 17 февраля, а встреча Конституционного комитета Сирии в Женеве — 25 января.

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