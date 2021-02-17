Сочи, Краснодарский край, 17 февраля 2021, 17:26 — REGNUM Есть вероятность, что при 46-м президента Джо Байдене США смягчат политику в отношении Сирии, сообщил 17 февраля журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Надеемся, что здравый смысл восторжествует, что политика максимального давления, которой придерживалось американское руководство на протяжении практически всех четырёх лет пребывания у власти [45-го президента Штатов] Дональда Трампа, при Джо Байдене будет скорректирована в сторону смягчения рестриктивных мер».
Лаврентьев

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Напомним, при Трампе США продолжали политику санкционного давления на Сирию, которое нарастало все годы войны в Сирии, то есть на протяжении десяти лет. Хотя ориентированного на Израиль Трампа сменил Байден, Израиль — противник Сирии и Ирана — остаётся союзником Вашингтона. Об этом накануне, 16 февраля, заявили в Белом доме.

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