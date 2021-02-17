Сочи, Краснодарский край, 17 февраля 2021, 17:26 — REGNUM Есть вероятность, что при 46-м президента Джо Байдене США смягчат политику в отношении Сирии, сообщил 17 февраля журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
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Напомним, при Трампе США продолжали политику санкционного давления на Сирию, которое нарастало все годы войны в Сирии, то есть на протяжении десяти лет. Хотя ориентированного на Израиль Трампа сменил Байден, Израиль — противник Сирии и Ирана — остаётся союзником Вашингтона. Об этом накануне, 16 февраля, заявили в Белом доме.
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