Нью-Йорк, США, , 11:59 — REGNUM Правоохранительные органы США начали расследование в отношении мер, принятых губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи со вспышкой коронавируса, которые могли стать причиной повышения смертности в домах престарелых в штате, сообщает 17 февраля The Hill.

По данным источника, прокуратура по восточному округу Нью-Йорка проверяет неназванных высокопоставленных членов рабочей группы Куомо по коронавирусу.

Кроме того, руководители Демократической партии США в сенате штата Нью-Йорк предпринимают шаги по отмене чрезвычайных полномочий Куомо, предоставленных ему в начале пандемии коронавируса.

Читайте также: В Нью-Йорке занижали смертность в домах престарелых в разгар пандемии — СМИ

Напомним, в 2020 году департамент здравоохранения Нью-Йорка постановил, что дома престарелых были обязаны принимать к себе выписанных из медицинских учреждений, даже несмотря на то, что у них было диагностировано заражение коронавирусом. В январе офис генерального прокурора США Летиции Джеймс подготовил отчет, в котором давалась негативная оценка подобного шага властей Нью-Йорка, поскольку она могла стать причиной более обширного распространения коронавируса. В отчете также указывалось, что администрация Куомо несвоевременно сообщала о повышении смертности в домах престарелых.