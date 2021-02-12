Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Администрация губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо скрыла реальные показатели смертности от COVID-19 в домах престарелых с целью избежать преследования со стороны федеральной прокуратуры, сообщает 11 февраля New York Post.

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Об этом заявила помощница губернатора Мелисса ДеРоза во время видеоконференции с высокопоставленными членами Демократической партии штата. По ее словам, когда тогдашний президент США Дональд Трамп начал критиковать то, какие меры Куомо принимал для противодействия распространению коронавируса в домах престарелых, руководство штата «остолбенело».

"Он начал писать в Twitter, что мы убили всех в домах престарелых, — вспомнила она. — Он начал совершать нападки на [губернатора Нью-Джерси Фила] Мёрфи, на [губернатора Калифорнии Гэвина] Ньюсома, на [губернатора Мичигана] Гретхен Уитмер», — рассказала ДеРоза, по словам которой, после этого Трамп «поручил министерству юстиции провести против нас расследование».

В связи с этим помощница Куомо указала на то, что, не будучи уверенными, что эта информация не будет использована против команды Куомо, некоторые сведения пришлось скрыть. ДеРоза, принесшая свои извинения перед демократами, призвала посмотреть на произошедшее в контексте.

«Так что мы приносим свои извинения, — отметил она. — Я понимаю, в какое положение вы попали. Я знаю, что это несправедливо. В наши намерения не входило ставить вас в такое политическое положение перед республиканцами».

На ранних стадиях пандемии руководство Нью-Йорка, а также других девяти штатов, где наблюдались крупнейшие вспышки COVID-19 в домах престарелых, характеризовали все летальные случаи в домах престарелых как жертв пандемии, независимо от того, произошли ли кончина непосредственно в учреждении или в больнице.

Однако после того как Куомо стал объектом критики в связи с его постановлением, согласно которому дома престарелых должны были принимать больных COVID-19 пациентов, департамент здравоохранения штата Нью-Йорк изменил систему отчетности домов престарелых, в рамках которого отныне учитывались лишь те жители домов престарелых, которые скончались во время физического присутствия в своем учреждении.

Впоследствии, отмечает издание, Куомо использовал подтасованные статистические данные своего штата, чтобы заявить, что в Нью-Йорке уровень смертности в домах престарелых намного ниже, чем в других штатах, где наблюдались крупные вспышки COVID-19.