Луганск, , 20:57 — REGNUM Тайник с боеприпасами устроили боевики ВСУ в подвале жилого дома в городе Попасная (Луганская область, Украина), сообщил 16 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Этот тайник был обнаружен накануне, 15 февраля, сотрудниками СБУ. В подвале дома были найдены противопехотные гранаты (Ф-1, РГД-5, РГН), запалы к гранатам РПГ-22, УЗРГМ, УЗД, а также десять килограммов тротила.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2020 г. у граждан ЛНР найдено 50 тайников с боеприпасами, взрывчатыми веществами и оружием.

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