Нижний Новгород, , 14:58 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, пишут местные СМИ сегодня. 17 февраля.

По информации источника в силовых ведомствах, поводом для этого послужило возбуждение уголовного дела против бывшего главы комитета госохотнадзора Нижегородской области Николая Бондаренко.

Экс-чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий.

В случае если суд признает Бондаренко виновным, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет и крупного денежного штрафа.

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