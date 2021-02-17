Нижний Новгород, 17 февраля 2021, 14:58 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, пишут местные СМИ сегодня. 17 февраля.
По информации источника в силовых ведомствах, поводом для этого послужило возбуждение уголовного дела против бывшего главы комитета госохотнадзора Нижегородской области Николая Бондаренко.
Экс-чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий.
В случае если суд признает Бондаренко виновным, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет и крупного денежного штрафа.
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