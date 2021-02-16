Нижний Новгород, , 14:56 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Андрея Нечаева — руководителя компании «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», владельцем 100% акций которой является правительство региона.

Как отмечают в нижегородском управлении Следственного комитета России, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года подозреваемый получил стройматериалы на сумму около 1,2 млн рублей в качестве взятки от генерального директора строительной компании, возводящей жилой дом в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Такую «благодарность» Нечаеву передали за то, что он одобрил акт приемки выполненных компанией строительных работ по заключенному договору, а также за оказываемое этой фирме покровительство.