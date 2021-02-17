Киев, , 14:37 — REGNUM Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум, сообщил аппарат парламента Украины 17 февраля.

Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который должен либо ветировать его, либо окончательно утвердить.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум еще 26 января. С чем связана столь серьезная задержка при подписании документа, в Раде не сообщили.

Ранее в «Слуге народа» заявили, что всеукраинские референдумы точно не сыграют в пользу России, поскольку в принятом законе предусмотрены конкретные меры предосторожности, чтобы такого поворота событий не произошло.